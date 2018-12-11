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Огонь Всемирной зимней универсиады: как его пронесли по Барнаулу

, ИА "Амител"
Мороз не помешал барнаульцам поддержать Огонь Всемирной зимней универсиады

В субботу, 8 декабря, по Барнаулу пронесли Огонь Всемирной зимней универсиады. 25 факелоносцев, которыми стали известные жители края — спортсмены и общественники — пронесли факел от построенной в этом году набережной до площади Сахарова. Факелоносцы пробежали мимо основных достопримечательностей города, среди которых новая набережная, мост через реку Барнаулку, здание оркестра "Сибирь", памятник Ивану Ползунову на политеховской "сковородке", главный корпус АлтГУ, площадь Сахарова и другие. Маршрут эстафеты был составлен таким образом, чтобы показать самые красивые места краевой столицы: набережную, вузы, памятники архитектуры.

Чтобы не мешать факелоносцам, в городе даже перекрыли движение транспорта по улицам, где пролегал маршрут эстафеты.

Торжественная церемония зажжения чаши состоялась на площади Сахарова. Такая честь была доверена легендарному биатлонисту, олимпийскому чемпиону Сергею Тарасову и зампредседателя правительства Игорю Степаненко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем обращении пожелал удачи российской сборной и выразил надежду на то, что в ее составе будут и алтайские спортсмены.

Несмотря на сильный мороз, поддержать Огонь Всемирной зимней универсиады вышли сотни барнаульцев.

После этого на площади прошел концерт, завершением которого стал фейерверк.

Из Барнаула огонь универсиады отправили в Новосибирск. Как уже сообщалось, Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске 2 марта.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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