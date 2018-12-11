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Власти Алтайского края рассчитывают привлечь федеральные средства на три крупных туристических проекта, заявил губернатор Виктор Томенко.
По словам главы региона, в данный момент проводится совместная работа с Ростуризмом, направленная на включение этих проектов в федеральную программу развития туризма.
"Один из проектов связан с дальнейшим развитием всего кластера "Белокуриха", включая природный парк "Предгорье Алтая" и субкластер "Белокуриха-2". В Барнауле хотели бы начать реализацию проекта по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера "Ленточный бор", — цитирует Виктора Томенко "Интерфакс".
Кроме того, региональный руководитель назвал в качестве нового вектора развития туристско-спортивное направление в Заринском районе.
Также губернатор добавил, что работа по включению названных проектов в федеральную программу "находится в высокой степени готовности".
Комментарии
Оставьте уже в покое ленточный бор! Доведите до ума уже начатую дурь - отреставрируйте сереброплавильный завод! Иначе без федеральных денег быть ему автостоянкой при очередной Марии-РА.