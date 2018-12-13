Сейчас актуальный вопрос для большинства жителей нашего города — где и когда всем сразу купить подарки на Новый год и как при этом не застрять на полдня в пробках? Как сохранить новогоднее настроение в декабрьской суматохе?
На все вопросы есть один ответ: приезжайте за подарками в ТРЦ GALAXY.* Здесь представлены разнообразные магазины на любой вкус и кошелек, где можно найти подарки абсолютно всем, кого вы хотите порадовать в Новый год. В GALAXY еще и упакуют ваши подарки бесплатно**.
Мечта любого автомобилиста, бесплатная теплая двухуровневая парковка в ТРЦ, — приятный бонус к вашему активному шопингу.
А после покупок выбирайте, куда направитесь отдыхать — в кинотеатр, ресторан, на каток или в огромный город развлечений для всей семьи. Удовольствие и эмоции на любой возраст можно найти в одном месте.
Перед Новым годом GALAXY традиционно приглашает на праздничную программу для детей и взрослых. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте торгового центра.
И ещё одна приятная новость напоследок: С 28 по 30 декабря 2018 года торгово-развлекательный центр GALAXY продлевает свою работу до 23:00. Чтобы точно вам успеть приобрести своим любимым лучшие подарки.
* — ТРЦ Галактика
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