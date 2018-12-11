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Полиция в Алтайском крае задержала мужчину, который подозревается в хищении у односельчанки игрушки, набитой деньгами.
"Установлено, что в сентябре этого года в селе Новоселовка Шелаболихинского района местный житель 1975 года рождения, взломав запорное устройство входной двери, проник в дом односельчанки и похитил денежные средства в сумме 31 500 рублей и сотовый телефон стоимостью 5000 рублей", — информируют в ГУ МВД по региону.
В дом потерпевшей злоумышленник проник ночью в отсутствие хозяйки. О том, что женщина хранит деньги в мягкой игрушке, мужчина знал. Ранее он неоднократно был в гостях и видел, куда потерпевшая прячет сбережения.
Свою вину подозреваемый отрицать не стал и признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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