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Государственная дума приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей в среднем по РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Так, с 1 января следующего года он составит 11 280 рублей.
В законопроекте говорится, что предполагается ежегодный рост МРОТ: он будет равняться 100% среднего прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
С 1 мая текущего года МРОТ впервые стал равен прожиточному минимуму. Мера коснулась трех миллионов человек, регионам на реализацию инициативы выделили дополнительные 20 миллиардов рублей.
От показателя минимального размера оплаты труда зависят размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций, декретных, кредитования и соцвыплат. Регионы могут устанавливать более высокий МРОТ.
Комментарии
Спасибо благодетели, чтоб вы так жили.