Экс-члена избиркома и ее мужа судят в Барнауле за сбыт наркотиков

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Семейная пара предстанет перед судом в Барнауле за сбыт наркотических средств, сообщает региональное управление Следственного комитета.
На скамье подсудимых окажутся 37-летняя жительница краевой столицы и ее 40-летний супруг.
Согласно версии следствия, в прошлом году обвиняемые через объявление, размещенное в сети, согласились выполнять функции курьеров для распространения наркотических средств на территории города.
"Супруги забирали оптовые кладки с расфасованным наркотическим веществом в местах, которые им посредством сообщений в одном из популярных мессенджеров указывал "работодатель" для дальнейшей их реализации. Закладки обвиняемые раскладывали в различных местах краевого центра, а затем сообщения с фото и описанием тайников отправляли заказчику. За свою работу они получали вознаграждение в размере 50 тысяч рублей в неделю", — уточняют в СКР.
Задержали супругов в марте 2018 года. Во время предварительного следствия было установлено, что женщина на момент совершения преступлений являлась членом участковой избирательной комиссии одного из районных сельсоветов Алтайского края.
Комментарии
Перешли дорогу более жирному наркодилеру, вот и сдали их
Нет. 90% таких объявлений это менты размещают, дают поработать месяц другой потом вяжут
Тогда написали бы 3 000 в месяц каторжной работы, больше бы никто и не пошел разносить, а то новость звучит как объявление... Беги, разнеси, посиди.