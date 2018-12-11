Фото: computerpcdeal.com
Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства — неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Александра Жарова.
"Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей", — сказал Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.
"Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", — сказал он.
Жаров напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов.
В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении.
Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google может быть оштрафован на 500-700 тыс. рублей за отказ подключиться к ФГИС.
Комментарии