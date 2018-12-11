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38% россиян заявили, что женщины могут стать жертвами насилия в собственной семье. Среди женщин этого опасаются 49% опрошенных, среди мужчин — 25%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
Около половины (49%) участников опроса полагают, что опасность стать жертвой насилия для женщин выше в малолюдных, тихих местах. По мнению 21% респондента, риск попасть в такую ситуацию выше в сети. Еще 11% россиян заявили, что женщины рискуют стать жертвой насилия на работе. По мнению 8%, женщины могут подвергнуться насилию на учебе, 4% заявили об опасности клубов, еще 2% — общественного транспорта.
По данным ВЦИОМ, около половины (49%) россиян считают, что чаще всего женщинам в стране приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и грубыми шутками. Еще 47% участников опроса рассказали, что женщины часто имеют дело с оскорбительным отношением к себе.
Более трети (36%) респондентов считают случаи ущемления прав женщин частыми. Среди опрошенных женщин такого мнения придерживаются 43%, среди мужчин — 27%. Еще 32% полагают, что женщины нередко сталкиваются с физическим насилием не сексуального характера. Большинство россиян (73%) назвали проблему насилия в отношении женщин важной.
Опрос проводился 4 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет.
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