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Российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. За 2018 год было зафиксировано 4,3 млрд атак, пишет "Коммерсант", ссылаясь на заявление замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова.
"Из них более 17 тыс. наиболее опасных компьютерных атак. Для сравнения за весь 2017 год эти показатели составили 2,4 млрд воздействий и 12 300 наиболее опасных атак",— рассказал представитель НКЦКИ (цитата по ТАСС).
Как утверждает господин Мурашов, самое большое число кибератак пришлось на 18 марта, когда состоялись выборы президента. "Основной целью атаки был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей страны, что впоследствии могло позволить развязать кампанию по дискредитации итогов выборов",— уточнил Николай Мурашов. Он добавил, что хакеры использовали "бот-сеть из 30 тыс. компьютеров в 86 странах мира".
В сентябре ФСБ создала НКЦКИ — новую структуру, которая будет противостоять кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры. На нее возложены обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий подобных преступлений возложены.
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