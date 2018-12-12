Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Снегопады вернутся в Алтайский край в среду, 12 декабря, информирует региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах снег, утром местами по востоку изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Дневные температуры в регионе составят -4...-9 градусов. Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду с усилением по югу до 12 метров.
В Барнауле во второй половине дня небольшой снег, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -5...-7 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
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