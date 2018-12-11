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Сбербанк все больше становится технологической компанией, в связи с чем не исключена смена названия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Германа Грефа.
"Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема", — цитирует агентство его слова.
При этом Греф подчеркнул, что финансовое подразделение сохранит название "банк", как того требует закон.
Отмечается, что данный вопрос находится в стадии обсуждения, поэтому никакой конкретики по данному вопросу нет.
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