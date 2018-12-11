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ГД приняла в первом чтении проекты о наказании за нарушения при техосмотре

, ИА "Амител"
Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей

Фото: newsgeorgia.ge

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые предлагают усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе техосмотра. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующие проекты законов были внесены в Госдуму правительством в августе этого года. Проект изменений в КоАП предлагает предусмотреть для технических экспертов возможность назначения дисквалификации в качестве административного наказания.

Кроме того, предлагается распространить на технических экспертов ответственность за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспорта, если его техосмотр не проведен или в ходе техосмотра было выявлено несоответствие этого транспорта обязательным требованиям безопасности.

Проектом также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Предполагается, что штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

"Законопроектом уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, а также повышен размер административного штрафа за совершение указанного правонарушения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в тексте, штраф за подобное правонарушение предлагается повысить до двух тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 800 рублей.

Вторым законопроектом правительства предлагается ввести уголовную ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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