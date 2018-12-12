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В городе Парадайс (штат Калифорния, США) кошка дождалась хозяев, которые через месяц после мощного лесного пожара вернулись к месту, где раньше находился дом родителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу владелицы животного Кортни Верблоу.
"Никогда не теряйте надежду! Через месяц после пожара мы приехали туда, где находился дом моих родителей, и нашли мою кошку Тимбер! Она жива. Слава богу!" — цитирует агентство слова женщины.
Напомним, в Калифорнии природный пожар Camp, начавшийся 8 ноября, стал самым смертоносным за всю историю Штатов. Жертвами стихии стали 85 человек, порядка 14 тысяч домов были разрушены. Пожар удалось локализовать 25 ноября.
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