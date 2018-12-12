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Группа Serebro выпустила клип на песню "Пятница", в котором спародировала громкий скандал с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Об этом пишет "Газета.ru".
По сюжету игроки в форме российской сборной сидят в ресторане и обращают внимание на человека, похожего на чиновника Дениса Пака. В момент, когда спортсмены хотят подойти к нему, участницы группы подсаживаются к футболистам за стол. В результате для героев ролика все заканчивается благополучно.
Напомним, инцидент с Мамаевым и Кокориным произошел 8 октября. Они приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. По фактам побоев и хулиганства в отношении футболистов ведется расследование. С 11 октября они находятся в Бутырском следственном изоляторе. Суд продлил срок заключения футболистов до 8 февраля.
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