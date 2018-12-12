Фото: ugorizont.ru
Доследственная проверка проводится в Барнауле в связи с уходом из дома 12-летнего мальчика, сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении СКР.
"По факту ухода несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, устанавливается местонахождение ребенка и обстоятельства, связанные с его уходом из дома", — отметила представитель правоохранительного ведомства.
Напомним, что местонахождение мальчика не известно с 11 декабря. Накануне днем он ушел из дома и не вернулся. Поиски ребенка вместе с правоохранителями ведут волонтеры.
Приметы: рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие.
Одежда: коричневая куртка с капюшоном, черные брюки, сине-белые кроссовки, шапка синяя с белой надписью "Adidas". С собой имел рюкзак черно-вишневого цвета.
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