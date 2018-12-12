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Семья с детьми, больными раком, покинула дом в московском районе Коньково. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Москва 24" и соседей.
Отмечается, что хозяйка жилья не знает о том, что квартиранты съехали. Она полагает, что они могли уехать на некоторое время. Также телеканал сообщил, что жители, которые подписывали петицию о выселении семьи, уже пожалели о своем поступке.
Ранее появилась информация, что в одной из столичных многоэтажек местные жители организовали сбор подписей за выселение из съемной квартиры детей с онкологическим диагнозом. В этом доме квартиру для них арендовал благотворительный фонд.
Жители около пятидесяти квартир боялись, что больные раком якобы могут заразить других. Они заявили, что такие пациенты должны жить в специализированных гостиницах. Больше всего соседей испугало то, что дети ходят в масках, а помещения не дезинфицируют.
Комментарии
Вот это по нашему, затравить больных соотечественников и прогнать их! При этом доказывая, что рак инфекционное заболевание! Все правоохранительные органы бездействуют - это ведь не против власти...