Идеальный шторм: алтайские ученые научились прогнозировать паводок

Географы АлтГУ разработали алгоритм, который позволяет прогнозировать паводки на Алтае. Полученные результаты могут быть использованы МЧС и другими спецслужбами при принятии решений для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом информирует пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
"Алтайские ученые в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований регионального проекта разработали алгоритм, позволяющий прогнозировать паводковую ситуацию в бассейне реки Чарыш... Алгоритм передан Алтайскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и может быть использован и для других речных бассейнов Алтайского края, где подтапливаются селитебные территории", — говорится в сообщении.
Ежегодно в Алтайском крае в результате весеннего паводка происходит подтопление селитебных территорий, то есть земель, предназначенных для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, площадей в пределах городов и поселков городского типа. При этом прогнозирование паводка — сложный процесс. Во-первых, на паводковую ситуацию влияет много факторов: количество осадков, температурный режим, степень промерзания почвы, ледовые заторы на реках и другие. Во-вторых, для прогноза необходимы значительные массивы метеорологической информации.
"Чтобы выполнить долгосрочный прогноз максимального весеннего расхода воды и уровня рек, нужно знать объем стока, который, в свою очередь, зависит от снегозапасов в бассейне реки. Полной информации о снегозапасах в бассейне Чарыша нет, так как на исследуемой территории работают всего лишь три метеорологических станции, а этих данных недостаточно", — пояснил один из авторов работы, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета АлтГУ Владимир Галахов.
Разработанный алгоритм позволил рассчитать для бассейна Чарыша, одной из крупнейших рек в регионе, необходимые данные об объеме выпадающих осадков и использовать их для оценки максимального уровня подъема воды в реке, уточняет ТАСС.
Полученные результаты могут быть использованы при принятии решений МЧС, а также администрациями населенных пунктов.
Комментарии