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Роскачество перед новогодними праздниками представило рейтинг лучших приложений для покупки авиабилетов в российском сегменте магазинов Google Play и App Store. ТАСС, ссылаясь на сайт ведомства, пишет, что эксперты проверили около 20 самых популярных тревел-приложений по 77 показателям.
Исследованию подлежали мобильные приложения от билетных агентств Tutu.ru, City.Travel, OneTwoTrip, "Купибилет", Anywayanyday, "Связной Трэвел", OZON.travel, Trip.com, Tickets.ru, Aerobilet, Kiwi.com Biletx и метапоисковики, которые позволяют составить маршруты из нескольких рейсов — Skyscanner, Aviasales, KAYAK, "Яндекс. Авиабилеты", momondo, BiletyPlus, Wego. Лучшим метапоисковиком для обеих платформ признали Aviasales, а лучшим агентством — Trip.com. Все оценивавшиеся приложения признаны соответствующими критериям безопасности, это значит, что они передают персональные данные в зашифрованном виде.
"Результаты исследования помогут потребителю составить полное представление о качестве приложений и облегчат процесс выбора нужной программы", — цитирует агентство слова главы Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
Сообщается, что эксперты изучили данные о сотнях рейсов, купили и сдали десятки билетов. Они оценивали не только качество программных продуктов, но и предоставляемый сервис.
Роскачество через сервис Aviasales выяснило, куда направятся туристы из РФ на новогодние праздники. Так, 70% выбирают отдых в России, по 10% у стран СНГ и Европы, 3% отправятся в Юго-Восточную Азию, Ближний Восток выбирают 2%, Америку и Африку — по 1%.
Сообщается, что спрос на внутренние перелеты в новогодние праздники заметно вырос по сравнению с показателями 2017 года.
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