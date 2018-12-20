Три депутата Алтайского краевого Заксобрания получили оплачиваемые должности. Решение было принято на предновогодней сессии в четверг, 20 декабря, передает из зала заседаний корреспондент Amic.ru.
Итак, на работу в АКЗС приняли:
- Депутата ЛДПР Евгению Боровикову, она получила должность депутата в комитете по правовой политике.
- Депутата "Справедливой России" Александра Молотова, он станет заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.
- Депутата "Единой России" Ирину Солнцеву, она получает должность зампреда комитета по здравоохранению и науке.
Ранее они работали на неосвобожденной основе, то есть без оплаты труда. Теперь их официальное место работы именно АКЗС. Как ранее в интервью порталу Amic.ru рассказал председатель парламента Александр Романенко, кроме этих трех депутатов ещё один пост должен был получить коммунист. Заявления поступили от главы фракции КПРФ Максима Талдыкина и членов фракции Андрея Сартакова и Вячеслава Початова. Однако по ним пока решение не принято.
Напомним, что в АКЗС на освобожденной основе, то есть за заработную плату, могут работать 14 из 68 депутатов. Однако пока в седьмом созыве (был избран в сентябре 2016 года) на зарплату работали только 10 депутатов. Это единороссы Андрей Осипов, Иван Мордовин, Александр Романенко, Сергей Серов, Игорь Панарин, Татьяна Ильюченко, Александр Лазарев справедливоросс Людмила Суслова, коммунист Юрий Астанчик и представитель ЛДПР Ирина Шудра. Все остальные депутаты работают без заработной платы.
Комментарии
и сколько из бюджета тратится на ФОТ для этих 14 бестолочей антинародников?