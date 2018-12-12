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В городе Верль на западе Германии на улицу вытекла тонна шоколада. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пожарную службу города.
Инцидент произошел в понедельник вечером. На фабрике произошла авария, масса вытекла на дорогу и замерла, из-за чего образовалась плитку площадью около десяти квадратных метров.
На место происшествия прибыли пожарные. Несколько часов "с помощью лопат и силы мышц" они чистили улицу.
Как сообщает издание Soester Anzeiger, сегодня фабрика планирует возобновить работу. Директор фирмы Маркус Лаки отметил, что если бы такая авария произошла незадолго до Рождества, это "стало бы катастрофой".
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