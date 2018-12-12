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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что никогда не будет детским тренером из-за специфики работы с юными спортсменами. Заявление спортсменка сделала во время интервью для "Матч ТВ", передает Life.
"Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но, как бы это ужасно ни звучало, дети — тупые. В хорошем смысле этого слова", — заявила фехтовальщица, отметив, что детям тяжело следовать точным инструкциям тренера.
Чемпионка объяснила, что она не смогла бы, как тренеры "десять лет каждый божий день" объяснять одно и то же.
"Я просто не смогу", — призналась Егорян, добавив, что она "сойдет с ума" и не сможет наорать на ребенка.
Комментарии
А что не так?Конечно тупые.На то они и дети.