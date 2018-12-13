ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД), передает ТАСС со ссылкой на главу Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.
"Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс", — сказал Митрошин.
При этом он отметил, что временный запрет на внесение поправок в ПДД касается только Министерства внутренних дел.
Он также подчеркнул, что МВД не готово гарантировать, что изменения не смогут ввести Минтранс или правительство.
"Не надо баловаться этими изменениями", — добавил Митрошин.
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