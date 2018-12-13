Начальник ГИБДД России Михаил Черников раскритиковал действующий в стране "нештрафуемый" порог превышения скорости в 20 км/час и предложил пересмотреть его, пишет "Коммерсант".
С таким предложением Черников выступил на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве.
По его словам, водители выбирают скоростной режим, опираясь на допустимое превышение скорости.
"В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80", — подчеркнул Черников. Он также отметил, что подобного "люфта" нет ни в одной стране.
Начальник ГИБДД пояснил, что какие-либо изменения нужно вносить только после "ревизии улично-дорожной сети" — на каких-то участках для начала нужно уменьшить или, наоборот, увеличить ограничение скорости.
Комментарии
Ну так и ставьте знаки соответственно, в чем проблема???
Никто не мешает составлять протокол за превышение скорости, но братве этого не достаточно, нужно чтобы могли штрафовать! И плевать им, что тогда Барнаул встанет уже в 10 бальные пробки!
кормушка пустеет ))
самые частые штрафы были у меня за 70 по городу )))
теперь штрафов нет))
И как прикажете обгонять камазы, которые плетутся 70-80 км в час?
Стойте-стойте!!!
а давайте таблетку для памяти примем?
несколько лет назад у нас была такая градация штрафа за превышение
от 10 до 20 кмч - 100 рублей или предупреждение
от 20 до 40 кмч - 200 или 300 рублей
и власти предложили следующее - 100 рублей отменяем, т.к. затраты на администрирование этих штрафов превышает сумму штрафа, посему - ОТМЕНИТЬ ПОРОГ от 10 до 20, но увеличить штраф от 20 до 500 рублей.
и были целые баталии в комментах.
я поддерживал данную группу:
1. будет увеличение аварийности, т.к. все будут ездить с превышением 19кмч
2. законы в нашем гос-ве принимаются на тот срок, который нужен государству, и через 2-3 года просто вернут обратно порог, но сумму штрафа не уменьшат
итак, прошло "2-3 года"....
а ведь куча народа спорило, что все будет путем. хорошо и навсегда.
не так ли?
Давно пора на трассах убрать ограничение 90,хотя бы там где есть разделительное ограждение. А то это просто маразм.