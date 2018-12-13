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Новости

ГИБДД предложила отменить допустимое превышение скорости на 20 км/час

, ИА "Амител"
Отмечается, что подобного "люфта" нет ни в одной стране

Фото: news.georgievsk.info

Начальник ГИБДД России Михаил Черников раскритиковал действующий в стране "нештрафуемый" порог превышения скорости в 20 км/час и предложил пересмотреть его, пишет "Коммерсант".

С таким предложением Черников выступил на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве.

По его словам, водители выбирают скоростной режим, опираясь на допустимое превышение скорости.

"В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80", — подчеркнул Черников. Он также отметил, что подобного "люфта" нет ни в одной стране.

Начальник ГИБДД пояснил, что какие-либо изменения нужно вносить только после "ревизии улично-дорожной сети" — на каких-то участках для начала нужно уменьшить или, наоборот, увеличить ограничение скорости.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.12.2018 11:04
- гость -

Ну так и ставьте знаки соответственно, в чем проблема???

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13.12.2018 11:08
- гость -

Никто не мешает составлять протокол за превышение скорости, но братве этого не достаточно, нужно чтобы могли штрафовать! И плевать им, что тогда Барнаул встанет уже в 10 бальные пробки!

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13.12.2018 11:17
- гость -

кормушка пустеет ))
самые частые штрафы были у меня за 70 по городу )))
теперь штрафов нет))

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13.12.2018 12:23
- гость -

И как прикажете обгонять камазы, которые плетутся 70-80 км в час?

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13.12.2018 12:28

Стойте-стойте!!!

а давайте таблетку для памяти примем?

несколько лет назад у нас была такая градация штрафа за превышение
от 10 до 20 кмч - 100 рублей или предупреждение
от 20 до 40 кмч - 200 или 300 рублей

и власти предложили следующее - 100 рублей отменяем, т.к. затраты на администрирование этих штрафов превышает сумму штрафа, посему - ОТМЕНИТЬ ПОРОГ от 10 до 20, но увеличить штраф от 20 до 500 рублей.

и были целые баталии в комментах.

я поддерживал данную группу:
1. будет увеличение аварийности, т.к. все будут ездить с превышением 19кмч
2. законы в нашем гос-ве принимаются на тот срок, который нужен государству, и через 2-3 года просто вернут обратно порог, но сумму штрафа не уменьшат

итак, прошло "2-3 года"....

а ведь куча народа спорило, что все будет путем. хорошо и навсегда.

не так ли?

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13.12.2018 12:30
- гость -

Давно пора на трассах убрать ограничение 90,хотя бы там где есть разделительное ограждение. А то это просто маразм.

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