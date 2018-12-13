Подсчитаны траты богатых россиян на благотворительность

Совокупные расходы на благотворительные проекты в России составляют примерно 340-460 млрд руб. в год ($2,2-2,5 млрд), пишет РБК.
К такому заключению пришли эксперты бизнес-школы "Сколково" совместно с банком UBS в рамках исследования "Российский филантроп".
Авторы исследования отмечают, что эта сумма сравнима с расходами федерального бюджета на здравоохранение (примерно 400 млрд руб. в 2017 году) или расходами на культуру и спорт (около 200 млрд руб. в совокупности). В то же время, относительно ВВП сумма не такая большая — 0,4–0,5%. Так, например, бюджетные расходы на социальную политику на порядок выше — около 5 трлн руб. в год, а расходы Пенсионного фонда на пенсии и иные выплаты превышают 8 трлн руб.
Общая сумма складывается из расходов следующих благотворителей:
— массовые пожертвования населения — от 140 млрд до 160 млрд руб. в год (примерно треть от общей суммы);
— пожертвования отдельных состоятельных лиц — 40–80 млрд руб.;
— крупнейшие нефтегазовые компании — 100–120 млрд руб. (около четверти);
— остальные российские компании (топ-30 крупнейших, за исключением нефтегазовых) — от 60 млрд до 100 млрд руб. в год.
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях. Учитывались также данные исследования Knight Frank и отчетности компаний. Кроме того, в сентябре-октябре 2017 года исследователи проинтервьюировали почти 100 респондентов — состоятельных россиян с капиталом свыше $1 млн и топ-менеджеров компаний федерального уровня — и провели телефонный опрос владельцев и руководителей компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), имеющих полномочия принимать финансовые решения.
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