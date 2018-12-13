Госэкспертиза со второй попытки одобрила Барнаульский обход за 50 млрд

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги в обход Барнаула. Об этом сказано на сайте ведомства.
Обход избавит город от проезда транзитного транспорта. В ходе работ будет также сооружен третий мост через Обь. Уже сейчас транспортная инфраструктура города испытывает серьезную нагрузку, вызванную проездом транзитного, в том числе грузового автотранспорта. Сложившаяся ситуация приводит к серьезной перегруженности улично-дорожной сети, которая и без того отличается недостаточной пропускной способностью и неудовлетворительными техническими характеристиками.
Одна из причин загруженности дорог Барнаула — то, что единственные переезды от Павловского тракта на правый берег реки Обь проходят через город. Именно поэтому одним из главных сооружений, строящихся в составе обхода, станет новый мостовой переход через Обь, расположенный неподалеку от поселка Бобровка в Первомайском районе.
Новый мостовой переход включает в себя мост через главное русло протяженностью 2394 м и четыре моста через протоки, расположенные в пойме реки: для перехода через водные преграды проектом предусмотрено строительство мостов через реки Лосиха, Власиха, Барнаулка и Штабка, впадающие в Обь.
Автомобильная дорога "Южный обход Барнаула", протяженность которой составляет 68,1 км, будет проходить по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов и городского округа. Начало трассы примыкает к автомобильной дороге регионального значения Р380 "Новосибирск — Барнаул", конец — к автодороге Р256 "Новосибирск — Бийск — государственная граница с Монголией". По ходу следования проектируемая дорога пересекает федеральные, муниципальные и подъездные дороги. Для пересечения с существующими трассами предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях.
Также в ходе реализации проекта будут построены площадки отдыха, остановки общественного транспорта, дорожно-эксплуатационные предприятия, пункт взимания платы с учетом последующей платной эксплуатации участка от Рубцовского шоссе до Чуйского тракта и другие объекты инфраструктуры трассы.
Комментарии
Когда уже на карте покажут этот объезд? Ничего же не понятно опять!