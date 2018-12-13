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Идея поделиться с Китаем водными ресурсами Алтайского края несет в себе немалые риски из-за возможной "нечестной игры" со стороны КНР, полагает заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова.
Напомним, что ранее китайские экологи обратились к российскому правительству с просьбой поделиться алтайскими водными ресурсами.
Со стороны КНР был предложен масштабный межгосударственный проект по строительству магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай, стоимость которого оценили примерно в 80 миллиардов долларов.
Как отметила в интервью радио Sputnik заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова, российским властям следует серьезно задуматься, прежде чем подписываться на этот проект.
Эксперт подчеркивает, что до сих пор Китай вел не совсем честную игру.
"Сами китайцы беспрепятственно забирают воду в верховьях Иртыша и ни с кем не согласовывают свою политику. В результате чего Казахстан недополучает, и Россия в Омской области испытывает дефицит водных ресурсов. Такие вопросы ими решаются в одностороннем порядке. Если нужно, чтобы была польза всем, это нужно решать совершенно по-другому", — отметила Фролова.
Также специалист привела еще один негативный пример, связанный с потреблением Китаем водных ресурсов.
"Это по Аргуни, они забирают воду и перебрасывают в озеро Далайнор, повышают уровень, в результате чего наша Аргунь тоже испытывает проблемы с особенностями затопления, сохранения этих водно-болотных угодий", — резюмировала эксперт.
Комментарии
Китай хочет алтайскую воду: почему это может быть опасно
паматушта это станет последней каплей и у народа сломается ожидалка. И сейчас мы,как никогда,на грани.