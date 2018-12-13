Губернатор Амурской области Василий Орлов уволил главврача Благовещенской больницы, где 63-летнюю пациентку перетянули после операции обычным скотчем, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
В региональном Минздраве заявили, что подобные действия недопустимы.
Впрочем, в ведомстве также сообщили о нехватке перевязочных материалов. Но и подчеркнули, что вина главврача в том, что он неправильным образом распределил имеющиеся в учреждении запасы лейкопластыря.
Ранее сообщалось, что жительница Благовещенска приехала навестить свою мать в хирургическом отделении больницы после операции по удалению желчного пузыря. Она заметила, что поверх бинтов, закрывающих шов, наклеен обычный скотч. Женщина сфотографировала повязку и отправила снимки местным журналистам.
"Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность? — возмутилась женщина.
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