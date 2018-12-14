Фото: "Алтайский спорт"

10 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Алексея Перфильева на государственную должность — министра спорта региона, который до этого был руководителем федерации настольного тенниса. Новое ведомство официально заработает только с января 2019 года, но мы встретились с новым министром, чтобы узнать, какие первые шаги на посту он намерен предпринять.

- Впервые в Алтайском крае появилось министерство спорта. Каким вы видите его работу и что считаете необходимым сделать в ближайшее время?

- Я уверен, что подход к управлению спорта в данный момент в Алтайском крае должен держаться на трех основных принципах. Во-первых, необходимо проанализировать все, что мы сделали ранее в сфере отношений с федерациями, тренерскими коллективами, спортсменами. Возможно, предстоит внести некоторые кадровые, методические, точечные реорганизации в данном направлении. Мне, безусловно, необходимо какое-то время, чтобы проанализировать текущее состояние дел в алтайском спорте. Во-вторых, пока мы опираемся на тот бюджет, который имеем, но должны максимально претендовать на федеральные субсидии. Для этого необходимо аргументировано доказывать необходимость выделения денег под определенный проект и успешно конкурировать в этом вопросе с другими регионами страны. В — третьих, необходимо развивать государственно-частное партнерство. Ведь мировая практика показывает, что не везде есть министерства, но тем не менее, спорт там очень развит.

Если посмотреть, как устроена система в других регионах, то она строится на трех китах. Безусловно, необходимо развивать массовый спорт. Делать это на практике современными способами, которые уже применяются в мире. Не нужно изобретать велосипед, а просто применить все то, что уже было проверено на практике. Второе, необходимо больше уделять внимание краевым ДЮСШ. В этой сфере есть вопросы и сложности. Мы должны помогать талантливым ребятам, которые занимаются в спортивных секциях. Ну и вершиной пирамиды должен быть спорт высоких достижений.

- На самом деле эта модель развития спорта уже давно применяется в Красноярском крае, откуда наш губернатор Виктор Томенко. Там профессиональный спорт тянет за собой массовый и наоборот. Одно без другого не может существовать. Но как наладить эту систему, чтобы она действительно работала?

- Очевидно, что это не так просто сделать и понадобится какое-то количество времени для этого. Иначе бы все мои предшественники наладили эту систему, и мы были успешны, как спортивный регион на уровне страны. Я с абсолютным уважением отношусь к тому, что делалось в алтайском спорте ранее. Иногда со стороны, кажется, что надо сделать всего несколько вещей и все будет прекрасно, но на практике не всегда так легко это получается. В качестве спортсмена или руководителя федерации я постоянно взаимодействовал со своими предшественниками. Это люди были фанатами своего дела, искренне отдавались работе. Однако сейчас необходим дополнительный, заметный рывок вперед.

- Вы сказали про государственно-частное партнерство. Одним из плюсов последних лет является то, что частный бизнес стал активно вкладывать деньги в развитие спорта в Алтайском крае. Вы долгое время были руководителем федерации настольного тенниса. Насколько это сложно привлекать людей с деньгами, чтобы они помогали развивать спорт?

- Конечно, идеально, когда налажена связь с представителями бизнеса, которые не равнодушны к спорту. Возможно, такие люди уже достигли больших успехов и у них есть возможность инвестировать в развитие своего любимого вида спорта. Мы это уже в Алтайском крае в ряде случаев. Просто же ходить к бизнесу и просить денег нельзя. Необходимо отталкиваться от его возможностей, слышать друг друга. В нашей федерации был определенный период времени, когда мы активно пытались общаться с бизнесменами. Кому-то был действительно интересен настольный теннис, а кто-то говорил, что лучше поможет больнице или детскому саду. И были правы. Третьи же просто говорили: "Отстаньте от меня". Мы должны уважать мнение каждого и в нормальном диалоге понять, если потенциальная склонность у предпринимателей поддерживать детский или, допустим, массовый спорт или в каком-то виде быть нам полезны. Ведь есть и те, кому не хватает публичности и потенциально мог стать меценатом. Краевые федерации должны стать проводниками между Министерством спорта и такими бизнесменами. Как министерство мы открыты к диалогу, который будет полезен для развития спорта в Алтайском крае. Как потенциального инвестора мы с федерациями должны провести за ручку по всем инстанциям, чтобы он видел и от нас отдачу, а не пользовательское отношение.

- Министерство спорта официально заработает с 1 января 2019 года. Будут ли сложные в юридическом плане процессы при "отсоединении" управления по молодежной политике?

- И министерство спорта, и управление по молодежной политике решают общие задачи, которые направлены на благо жителей Алтайского края. Как и другие органы исполнительной власти решают общие задачи, поэтому какие-то организационные моменты не повлияют на нашу работу. Сложностей не будет. Нам важно за максимально короткое время вникнуть в процесс. Я понимаю, что уже в ближайшее время от нас будут требовать видимых изменений.

- Вы перед назначением встречались с руководителем нашего региона Виктором Томенко и, возможно, с другими людьми из правительства. Какие пожелания они высказывали и цели поставили вам на этом посту?

- Повторюсь, что я с больший уважением отношусь ко всему, что делали мои предшественники, но и нам необходимо сделать качественный скачок. Я готов подробно представить стратегию развития для того, чтобы спорт стал одним из жизненных приоритетов для жителей края. Стратегия развития не должна быть искусственной, необходимо собрать все мнения и информацию от экспертного сообщества. В принципе для меня, как для спортсмена, некоторые проблемные моменты уже очевидны. В самой сложной сейчас ситуации, конечно, профессиональный спорт. Здесь нужны серьезные ресурсы и привлечение внебюджетных средств. Нам интересен опыт других территорий и у меня была возможность видеть уровень лучших мероприятий, организаций других спортивных клубов и школ. Какие-то их методы мы сможем применить и в Алтайском крае.

- Перед назначением не обсуждали вопрос увеличения финансирования спорта из бюджета края? Понятно, что не на 2019 год, а в перспективе уже на последующие периоды времени.

- Если внимательно посмотреть на средний процент средств, выделяемых из бюджета именно на спорт, то поймем, что в Алтайском крае ситуация похожа в среднем по стране. Корректировка бюджета возможна, но для этого нужны весомые аргументы. Допустим, привлекая федеральные средства, нам обязательно нужно будет софинансирование. Если мы заручимся поддержкой Москвы и Минспорта, то сможем претендовать на увеличение регионального бюджета. Я готов к диалогу и открыт для предложений, как уже говорил, и в области государственно-частного партнерства.

- Что будет с настольным теннисом? В других регионах уже были примеры, когда человек уходил на должность министра из федерации и после этого его любимый вид спорта получал некий приоритет.

- Теннис будет жив. Как и другие виды спорта. На днях было собрание федерации, там я передал все дела. Есть целая плеяда молодых специалистов, которые и дальше будут развивать настольный теннис. Пока же наши результаты, увы, заметны только на уровне Сибирского федерального округа. Мы испытываем большие амбиции. Периодически завоевываем медали более высокого уровня. Одной из перспективных задач вижу создание Сибирского центра настольного тенниса, где можно было заниматься с самыми талантливыми детьми со всего округа.

- В январе 2018 года вы прошли курсы в Российском Международном Олимпийском Университете в городе Сочи. Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, например, тоже проходил там учебы. Насколько вообще на вашу карьеру оказали эти курсы?

- У меня произошел определенный правильный сдвиг в сознании. На учебы была возможность задавать вопросы спикерам, имеющим значительный опыт в спортивном бизнесе. Мы изучали самые передовые практики мира и страны. Мне некоторые вещи казались фантастическими для Алтайского края. При этом, разбирая в Сочи каждый пример, я понимал, что некоторые из элементов можно будет применить и а нашем регионе. Такие обучения обязательно проходить нашим специалистам. Одним из дополнительных вопросов будет тема переобучения наших специалистов. К этому вопросу мы вернемся.

- Вы уже сказали, что вам нужно время, чтобы оценить положение дел. Приняли уже решение, кого будете брать в свою команду?

- Моя задача – изменить некоторые настройки уже сформировавшейся команды специалистов и вместе двигаться дальше. Функционал министерства несколько шире управления, поэтому через какое-то время мы будем говорить, в том числе, и о расширении количества сотрудников.

Справка:

Алексей Анатольевич Перфильев родился 27 февраля 1976 года в Барнауле. Окончил среднюю школу № 49. Первое высшее образование получил с отличием в Алтайском государственном медицинском университете (1993−1999) по направлению "Лечебное дело", учился в интернатуре и аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование — в алтайском филиале РАНХиГС (2011−2013) по направлению "Государственное и муниципальное управление". В январе 2018 года прошёл курсы в Российском Международном Олимпийском Университете в городе Сочи по программе "Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации". В настоящее время обучается в магистратуре Института физической культуры и спорта (относится к Алтайскому государственному педагогическому университету).

Мастер спорта России по настольному теннису (1993). Первый тренер — Владимир Николаевич Акулов. Многократный чемпион Сибири, призёр первенств РСФСР. В 1991—1993 годах в составе клуба из Алтайского края участвовал в еврокубках. Из-за травмы в 1999 году завершил карьеру в большом спорте. В 2006 году с единомышленниками создал Федерацию настольного тенниса Алтайского края.

Женат, четверо детей (дочери 15 и 5 лет, сыновья 13 и 3 лет). Старшие профессионально занимаются спортом: Алина — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, Алексей — перворазрядник по настольному теннису, входит в состав кадетской сборной России.