Обнародован перечень бесплатных медицинских услуг, за которые могут неправомерно потребовать оплату в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования, пишет "Российская газета" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
На страховые медицинские компании возложена функция консультировать и защищать права пациентов на всех этапах лечения в медучреждениях, которые работают по программе государственных гарантий в системе ОМС.
Проанализировав поступающие жалобы, эксперты ВСС составили ТОП-10 медуслуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, однако по каким-то причинам с него требуют деньги.
Вот этот перечень:
1. Расходные материалы при стационарном лечении: лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и т.д.
2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и др.).
3. Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии, рентгенпленка, диск для записи результатов КТ или МРТ (в большинстве регионов).
4. Проведение аппаратных методов диагностики, таких как МРТ и КТ (амбулаторно и в условиях стационара).
5. Медицинская помощь при стоматологических заболеваниях (кроме зубопротезирования).
6. Лекарства для лечения онкологических заболеваний.
7. Исследования крови, в частности, на гормоны.
8. Сокращение сроков ожидания исследования: УЗИ, рентгенографии, гастроскопии.
9. Восстановительное лечение (массаж, занятия лечебной физкультурой и др.), назначенное лечащим врачом.
10. Консультации "узких специалистов" (окулист, невролог, оториноларинголог, хирург, онколог и т.д.).
В союзе страховых организаций напоминают: в случае возникновения вопросов, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг в системе ОМС, а также при нарушении права пациента на бесплатную медицинскую помощь нужно обратиться в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС.
Пациент должен учесть: услуги в рамках программы ОМС должны быть оказаны бесплатно при наличии показаний для их проведения, выявленных лечащим врачом и по его назначению.
Комментарии
Так никто не отказывает тебе в бесплатной помощи, только за бесплатно тебя поставят в такую очередь, что дожить до её конца может оказаться не реально.
Я первый раз слышу об многих пунктах))) А крайздрав знает о них?)))