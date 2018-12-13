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Что вы читаете в новогодние праздники?

Вместе с детьми читаем сказки про зиму и Новый год – сближает семью и помогает создать новогоднее настроение

Выбираю книжные новинки уходящего года, чтобы быть в курсе литературных трендов

Детей нет, но перед Новым годом и во время каникул перечитываю любимые детские книги – хоть на чуть-чуть удается вернуть себе веру в чудо

Из детских сказок вырос, но теперь читаю сказки для взрослых: фэнтези или фантастику

Не подгадываю чтение книг под праздник, что захотелось читать, то и читаю

В последнее время перечитываю классическую литературу: по-новому открыл ее для себя

Читаю что-то полезное: по экономике, технике, искусству, психологии и пр

Рад бы почитать, но некогда