Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 13 декабря, принял участие в учебно-методическом сборе органов управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на официальном сайте региона.
Одной из центральных тем стала работа систем жизнеобеспечения в регионе. В частности, отмечались серьезные нарушения в деятельности предприятий теплоснабжения, в результате которых происходят многократные порывы теплотрассы и под отключение отопления попадают сотни домов с населением в тысячи человек.
"В Алтайском крае 148 муниципалитетов разных уровней должны получать к началу отопительного сезона, то есть до 15 ноября, паспорта готовности. Получили в этом году только 80%, то есть не получили паспорта готовности 30 муниципальных образований, в том числе 19 районов. В прошлом году готовность была 82%. То есть покатились куда-то вниз. Задачу ставлю такую: так работу организовать, чтобы все муниципалитеты, которые должны получать паспорта готовности, на следующий год их получили", — заявил Томенко.
"Каждый случай неполучения муниципалитетом паспорта готовности будет предметом разбора на краевом уровне. Если требуется финансирование, значит, об этом должны позаботиться и сами администрации городов и районов, и краевое правительство. Никто с себя ответственности не снимает", — добавил глава региона.
На мероприятии также пришли к выводу, что технологические нарушения в работе систем теплоснабжения зачастую свидетельствуют о серьезной недоработке органов местного самоуправления при проведении подготовительных работ.
К числу таких недостатков относится халатная организация работ по заготовке топлива, ремонту оборудования в летний период, своевременному погашению задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.
Также отмечена недостаточно эффективная работа единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов. В отдельных случаях сообщения об отсутствии отопления с задержкой поступали в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС. Поэтому принимались беспрецедентные меры по оказанию помощи населению силами спасательных подразделений.
Комментарии
Виктор, знакомьтесь- это Алтайский край!!! И ещё, всё только начинается.
ути пути, недоволен он, работать надо, выполнять кучу обещанного, а не по Сочи с Москвой разъезжать!