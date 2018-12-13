В Тверской епархии заявили, что протоирей Вячеслав Баскаков, который в своем Instagram выкладывал селфи с дорогими брендовыми аксессуарами, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого нельзя купить даже дизайнерскую пряжку, сообщает "РИА Новости".
"Там не бывает никаких крупных пожертвований. Это больничный храм, фактически часовня. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования", — рассказал пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии, иерей Максим Мищенко.
Он отметил, что большая часть пожертвований идет на коммунальные услуги, зарплату работников и внутрицерковные нужды.
Ранее сообщалось, что священник якобы работает еще и в епархиальной библиотеке, где получает большую зарплату.
"У нас библиотека не работает как стандартная светская библиотека, скорее, как архив. И зарплата там примерно равняется минимальному размеру оплаты труда. То есть не то, что на брендовую вещь, а даже на пряжку не хватит", — добавил Мищенко.
Вячеслав Баскаков публиковал в Сети фотографии предметов одежды дорогих брендов. В частности, на его снимках были туфли и сумки Gucci, чемоданы и тапки Louis Vuitton.
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