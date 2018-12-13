Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире программы "Главная тема" на радио "Комсомольская правда" заявил, что в России "вся современная демократия вынуждена быть манипулятивной", потому что некоторым людям, которые голосуют на выборах, "нельзя отдавать власть", пишет Znak.com.

Напомним, на выборах в Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За него проголосовали 57,57% избирателей.

В качестве примера Леонтьев приводит Хакасию, где, по его мнению, жители выбрали на пост губернатора "дебила".

В первой части радиоэфира Леонтьев рассказал о жительнице Москвы, которая собирала подписи соседей за выселение из многоквартирного дома семьи с детьми больными раком. Леонтьев заявил, что эта женщина — "животное абсолютно недоразвитое и в моральном, и нравственном смысле", однако у нее есть избирательное право.

Леонтьев выразил опасение, что таких людей, как та москвичка, может в какой-то момент стать большинство на выборах и тогда "случится катастрофа".

"Мы, конечно, можем фальсифицировать выборы, мы можем манипулировать ими. Вся современная демократия вынуждена быть манипулятивной, потому что вот этим людям нельзя отдать власть, поэтому даже самая поганая, вонючая, совершенно паразитическая элита и то не может отдать им власть, потому что это одномоментная катастрофа. Вот эта катастрофа заложена в демократии", — продолжил Леонтьев.

"Вот то, что называется протестное голосование, мы сейчас видим это в России. Вот, например, есть регион Хакасия. Там выбрали губернатором дебила. И всем понятно, что это дебил, но никого это не интересует, хотя он открытый дебил, такой манифистированный. Юрист местной коммунистической газетки в Хакасии, это не "Правда" никакая, ни L’Humanité, это "Правда Хакасии". Мало того, он еще и маленький по возрасту, человек, у которого при словах "Зюганов" и "Грудинин" происходит очевидный оргазм", — продолжил пресс-секретарь "Роснефти".

При этом Леонтьев отметил, что в случае чего потерять Хакасию как регион не страшно: "Хакасия — маленький регион. Хакасией больше… Ну, страна богатая, что нам Хакасия? Ну, дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем".

Леонтьев сказал, что ситуация с протестными выборами, как было в Хакасии, может повториться в ближайшее время и в Приморье, где 16 декабря состоятся повторные выборы губернатора.