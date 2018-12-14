Лучшего учителя труда выбрали в столярной мастерской Крафт-клуба М2

В барнаульской общественной столярной мастерской Крафт-клуба М2 завершился первый краевой конкурс школьных учителей технологии — так сегодня называют привычных нам с детства "трудовиков". В ходе финального соревнования школьники под руководством педагогов изготавливали простейшую крестовину для ёлки с одним столярным соединением "в полдерева". Такую подставку для лесной красавицы сможет сделать любой буквально за полчаса, что и доказали обычные школьники!

Лучше всех, по мнению судей, справился воспитанник "трудовика" из Троицкой средней школы Виктора Ерёмкина. Шестиклассник Евгений Гаршин, приславший в ходе отборочного заочного конкурса сложную головоломку из дерева "двойной крест", по мнению представителей ТМ "HammerFlex*" и Алтайского архитектурно-строительного колледжа, судивших конкурсантов, лучше всех использовал имеющиеся инструменты для выведения идеальной геометрии изделия.

Третий судья, представлявший ТМ "Тиккурила", настоял на предоставлении второго места учителю технологии из Бийска Александру Ященко. Его ученик, Даниил Клопов, на отборочный заочный этап конкурса прислал собранную на шкантах деревянную шкатулку с инкрустацией "Секрет розы". В финальной работе судьи заметили небольшое отклонение от прямого угла, не влияющее на эксплуатационные качества изделия.

Заслуженное третье место досталось представителю Барнаульской СОШ № 81 Павлу Рупасову — педагогу семиклассника Вадима Кучукяна, приславшего на отборочный тур фотографию дома для кошки с когтеточкой. Зазоры шириной более миллиметра и неидеальная геометрия изделия не позволили занять более высокое место, но шуруповерт "Hammer Flex" для своего учителя Вадим все-таки заработал.

К слову, электроинструменты и другие призы от спонсоров мероприятия достались всем четырем командам финалистов, включая представителей Заринска, которым судьи не отдали призового места.

Первый региональный конкурс школьных учителей технологии, организованный сетью "Формула М2" при поддержке Минобразования края, ТМ "Hammer Flex" и ТМ "Тиккурила", проводился в два этапа. В ходе первого, заочного, потенциальные конкурсанты направляли организаторам технологические карты (фотоинструкции) изготовления своих работ. По ним из более чем 30 работ были выбраны лучшие — их авторы и приехали на финальное соревнование. Как особо подчеркнула начальник отдела общего образования Ирина Дроздова, представлявшая Министерство образования и науки Алтайского края, очень показательно, что учителя технологии демонстрируют свои достижения через учеников, ведь именно по их уровню подготовки можно определить, насколько хорош педагог.

Как пояснил в ходе мероприятия представитель Алтайского архитектурно-строительного колледжа, отбирать финалистов среди более чем 30 присланных работ было не менее сложно, чем судить их же в финале. В частности, в число финалистов не попал автор совы из фанеры — изделия из 300 с лишним деталей — Артем Мак (учитель — Михаил Ялто) из Родинского района. Тем не менее, грамоты за участие в конкурсе получат абсолютно все участники.

Отметим, что прошедшее соревнование — первый в регионе конкурс учителей технологии, которым ранее не уделялось достаточного внимания. Но теперь, с популяризацией движения "WorldSkills Russia**" и благодаря конкурсу "Журналист меняет профессию", внимание к техническим специальностям будет гораздо больше, начиная со школьного уровня.

Общественная столярная мастерская "Крафт-клуб М2"

Павловский тракт, 49/3, 2 этаж

Тел: 8 800 775 9000

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*Хаммер Флекс – прим.ред.

** ВолдСкиллс Раша – прим.ред.