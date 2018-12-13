В Многофункциональном центре (МФЦ) района Орехово-Борисово Северное отсутствует пандус для инвалидов, поэтому некоторые из посетителей с ограниченными возможностями, приходя в учреждение, вынуждены подниматься на второй этаж буквально ползком, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на инвалида Алексея.
"К первому этажу претензий никаких. То есть там есть и заезд с улицы — пандус, туалет для инвалидов, а вот где делаются загранпаспорта — второй этаж, — туда только лестница… Сотрудники МФЦ попросили меня не публиковать, сказали, что помогут разобраться с проблемой по поводу того, что в подъезде дома подъемника нету и без посторонней помощи — никак. То есть мне приходится просить кого-то, чтобы спустили коляску, а я сам по ступенькам на костылях. Ну и, соответственно, обратно так же. Мне и в МФЦ наобещали, что наконец-то разберутся с проблемой подъемника внутри моего подъезда, который мне обещают то ли третий, то ли четвертый год", — рассказал Алексей.
Он отметил, что ни в МФЦ, ни в доме подъемник так и не установили, поэтому он решил сообщить о проблеме в Сети. К публикации инвалид приложил фотографии. На снимках видно, как он поднимается по лестнице, подтягиваясь на перилах.
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