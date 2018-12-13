Коломенский городской суд оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на 20 тысяч рублей за организацию "митинга" против мусорного полигона "Воловичи", рассказал сам Гудков в своем Telegram-канале.
Примечательно, что поводом для возбуждения дела против Дмитрия и его отца Геннадия Гудкова стало то, что они намеревались снять видео о протестах жителей села Непецино вблизи Коломны, где в скором времени появится один из самых крупных мусорных полигонов Подмосковья.
Полиция посчитала, что даже желание снять видео о чужих протестах можно квалифицировать как организацию несанкционированного митинга. Суд также пришел к выводу, что оба вышеуказанных действия можно приравнять. Таким образом, суд признал политика виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
"Буду обжаловать, само собой", — отметил Гудков.
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