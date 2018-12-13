В Госдуме объявили о запуске конкурса для рэперов, которые должны рассказать о любом населенном пункте России, чтобы увеличить туристический поток, пишет Znak.com.
"Мы запускаем конкурс. Называется "Безграничный рэп". Конкурс на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России", — рассказал председатель Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Но, самое главное, надо понимать — это не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип", — подчеркнул Дегтярев.
По его словам, главный критерий оценки — желание зрителей после просмотра ролика рэпера приехать в тот или иной населенный пункт — "город, район, регион или просто деревню".
Принять участие в конкурсе могут все молодые исполнители в возрасте до 30 лет. Свои работы рэперы могут начинать присылать уже в январе, победитель будет выбран весной. Кроме того, как отметил депутат, победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по городам России.
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