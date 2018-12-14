Президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Ярославле заявил, что власти могут оптимизировать сеть государственных театров в стране, передает ТАСС.
Господдержка театров заложена в майских указах президента. В ближайшие шесть лет власти должны будут оказать финансовую помощь для модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров.
Путин, отвечая на слова гендиректора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, сказал, что сейчас в стране около 650 государственных театров. "Такого нет нигде", — отметил президент.
"Многое зависит от целесообразности самой сети [театров], как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети", — пояснил Путин.
Он также добавил, что главы регионов "должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету". Поскольку новые театральные учреждения, как отметил президент, не будут давать развиваться тем, что уже существуют.
Путин подчеркнул, что перед Новым годом у него пройдет встреча с губернаторами регионов. Он пообещал затронуть тему театров с ними. Он также заявил, что "если уже создано что-то или уже функционирует", то это требует поддержки и внимания.
Комментарии
А администрацию президента он не хочет оптимизировать, а такой огромной администрации ни в одной стране мира нет
название статьи не правильно звучит:
правильно - Путин хватит плодить нищету !!!
государство не просило вас плодить
медицину и образование уже оптимизировали, пора за культуру браться
а то насмотрятся в своих театрах всякого, а потом пишут в интернетах про государевых людей непотребство, в телевизоры глядеть надо!
С театрами закончат за цирк возьмутся?
А вообще, не много ли за 2 дня новостей о ВВП? Как-то притомили....насчитал 10 новостей: 8 вчера и 2 уже сегодня.
14.12.2018 09:43
- гость -
С театрами закончат за цирк возьмутся?
А вообще, не много ли за 2 дня новостей о ВВП? Как-то притомили....насчитал 10 новостей: 8 вчера и 2 уже сегодня.
рейтинги бьют рекорд - ниже плинтуса
и это правильно! руководство театров получает нормальные бабки, ездит на лексусах, а рядовые работники за минималку трудятся
Зачем столько театров за госсчет?
Талант себя прокормит сам, а безталанным делать там нечего.
9.48
Ты энти сказки бабкам на ночь рассказывай
вызову гнев на себя, но, когда вы уже отвыкнете от бесплатного сыра? большинство театров за рубежом содержится на деньги меценатов, либо люди поддерживают финансово свои маленькие городские театры...с советских времён мы привыкли, что нам должны...успокойтесь, эти времена прошли
14.12.2018 10:16
Зануда
Эти времена не сами прошли же. ельцины,чубайсы и т.п. шушера уничтожили эти времена.
гнев за что? какой бесплатный сыр? забудьте времена, когда билеты были дешевыми! сейчас билет в театр стоит недешево!