Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока в четверг, 13 декабря, призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства, сообщает "Сноб".
По словам Путина, 90% успеха каждого человека зависит от него самого лично.
"Не надо ждать поддержки государства, надо ей конечно пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой", — пояснил президент России своим избирателям.
Путин подчеркнул, что каждый россиянин должен ставить перед собой амбициозные цели и такие задачи, достигать которые приятно.
"В этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха, а личный успех каждого — это успех всей страны", — подытожил глава государства.
Комментарии
Всё это потому что наша страна встала на рельсы оголтелого капитализма.
и только народ с каждым годом, все больше и больше становится должен государству...
его ведомство тоже расформируют?
как после слов Глацких ???
ресурсы страны продают, землю продают, налоги собирают, ндс 20%
а никто никому ничего не должен!
нормально все, хавайте дальше))
Вова-государствовамничегонедолжно
Болодя, на балбесов, уже давно никто не надеется. А увеличением пенсионного возраста и очередной заморозкой пенсионных накоплений вы уже и имбецилов против себя настроили.
"Никто не даст нам избавленья -
Ни бог, ни царь и не герой,
Добъёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро...
...Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты - никогда
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце встанет
Сиять огнем своих лучей."
Ну пусть потом не обижается, сам напросился!
Шпиёна, работающего на штази, привезли в том же вагоне, что и Ильича, аль в более комфортных условиях добирался?! Шпиёны бывшими не бывают...
ну и кто он после этих своих слов п....ас
получается каждый сам за себя!!!???