Российские космонавты первыми в мире напечатали живые ткани в космосе

Космонавт Олег Кононенко на Международной космической станции (МКС) напечатал хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна при помощи российского биопринтера "Органавт", сообщает Rusbase со ссылкой на представителя медицинской компании "Инвитро".
Так завершился первый этап российского космического проекта "Магнитный 3D-биопринтер", который начался два года назад. Биопринтер "Органавт" доставили на пилотируемом корабле "Союз МС-11" на МКС в декабре этого года.
Биологический материал, напечатанный на принтере, вернут на Землю 20 декабря на корабле "Союз МС-09". Итоги эксперимента подведут и опубликуют его результаты в первой половине 2019 года.
"Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17:00. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши", — ранее рассказали в компании "Инвитро".
"Невесомость, космическая радиация и другие факторы, скорее всего, окажут влияние на процесс биофабрикации — это и предстоит исследовать. В феврале 2019 года будет опубликован отчет об эксперименте", — указано на официальном сайте проекта.
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