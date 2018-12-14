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Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel

, ИА "Амител"
"Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен", - рассказал Басков

Российский артист Николай Басков заявил, что ничего не знал о своем появлении в супергеройском комиксе Marvel еще пять лет назад, сообщает "РИА Новости".

"Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен", — рассказал Басков.

Он признался, что ранее никогда не читал комиксы — "только фильмы по ним смотрел". Но теперь придется приобрести примечательный выпуск — на память, и ознакомиться с ним пристально.

Персонаж Басков нашелся в одном из выпусков серии The Avengers Prelude: Black Widow Strikes, посвященной агенту S.H.I.E.L.D. Наташе "Черной вдове" Романовой. В комиксе Николай, будучи посетителем популярного московского заведения, имеет с Вдовой некоторое общение, не подозревая, что перед ним агент, находящаяся на секретном задании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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