Иерей Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илия Семилетов, который грубо провел обряд крещения и ударил ребенка головой о купель, отстранен от должности священника и ожидает церковного суда, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря Пятигорской епархии, протоиерея Михаила.
Видеозапись появилась в Сети в декабре. На кадрах видно, как священник силой окунает ребенка в воду и при этом бьет его головой о купель. Сама девочка при этом плачет и держится за голову.
"Суд состоит из священнослужителей, опытных, образованных, много лет служивших в епархии и имеющих духовный и житейский опыт, а также хорошо знающих экономическое право. В своей деятельности суд руководствуется не законодательством РФ, а, в основном, церковным правом", — рассказал протоиерей, отметив, что суд состоится 14 декабря.
В качестве наказания для священников предусмотрены отстранения, запреты на служение и преподавание, а также лишение священного сана.
Что касается самого Семилетова, то он, как отметил пресс-секретарь епархии, раскаивается, подавлен и "даже не ест".
Комментарии
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А как насчет обычного суда? Сдается мне, что если бы что-то подобное с ребенком делала воспитательница в детском саду, то подключилась бы прокуратура. Или у нас как обычно - некоторым можно?
Вы правы, к сожалению у нас некоторым можно...
Я вообще за то, что бы законодательно запретить обращать детей в какую либо веру, так как это насилие над личностью ребенка!
Ужас... Как родители на это все смотрели?!
младенцы получившие мало мальский удар по голове рискуют поиметь ооочеень много болезней
зато блин крещенный