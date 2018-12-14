Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе РЖД Олегу Белозерову включить в состав новых поездов специальный вагон, где одинокие пассажиры могли бы познакомиться и пообщаться друг с другом, сообщает "РИА Новости".
Власов уверен, что наличие таких вагонов помогло бы желающим пообщаться найти друг друга и не беспокоить других пассажиров.
"Для некоторых людей путешествие — это шанс узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми и иными другими способами расширить свой кругозор. Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу", — отмечается в обращении депутата к главе РЖД.
Власов подчеркнул, что ранее представленные новые плацкартные вагоны собирают много восторженных отзывов со стороны россиян. Поэтому, по его мнению, "комфортная обстановка будет способствовать общению людей друг с другом".
В письме Власов попросил Белозерова дать оценку его идее и проанализировать возможность реализации.
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