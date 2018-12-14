Фото: Amic.ru
Жители Барнаула, начиная с 15 декабря, могут пополнить транспортные карты типа "Проездной" по новым тарифам, сообщает пресс-центр городской администрации.
Напомним, что с 1 января в Барнауле увеличится плата за проезд и начнут действовать новые тарифные планы.
Пополнять транспортные карты с типом тарифного плана "Проездной билет" на январь 2019 года можно с 15 декабря. Речь идет о проездных:
Руководитель МУП "Центртранс" Барнаула Юлия Дорохова также подчеркнула, что одновременно с появлением новых тарифных планов прекращает свое действие "Проездной билет на автотранспорт" на 50 поездок в течение календарного месяца.
"Для смены действующего тарифного плана в декабре необходимо убедиться, что на карте не осталось поездок, так как при смене тарифного плана остаток поездок на карте будет аннулирован", — добавила она.
По вопросам приобретения и пополнения электронных карт, а также продления действующих и оформления новых тарифных планов необходимо обращаться в МУП "Центртранс" по адресу проспект Ленина, 6 или по телефону (3852) 55-75-43.
Комментарии
так карты по новым тарифам (их выпуск-обслуживание) или все же по новым ценам на проезд
Кручу-верчу, обмануть хочу.
"Для Граждан" 1100
ага все для вас
в семье 3 взрослых, 1 студент, 1 школьник, 2 пенсионера
5 200
нужно чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали...(с)
я прям чуфствую что меня
имеютгде то накалывают...