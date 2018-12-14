Декабрь — время планировать праздничный стол и выбирать подарки для родных и близких. ТД ULTRA продолжает радовать горожан ежегодными традиционными ярмарками еды, очередная из которых состоится 21 и 22 декабря 2018 года на первом этаже торгового дома.
21 и 22 декабря в торговом доме ULTRA — САМАЯ ВКУСНАЯ ЯРМАРКА года! Здесь будут представлены угощения от лучших кулинаров, пекарей и кондитеров города, а значит, самое время купить сладости к новогоднему столу или для подарков. Расписные пряники, домашний зефир, маршмеллоу, капкейки, праздничные леденцы и многое другое ждет вас в ТД ULTRA по адресу: пр. Ленина, 10.
Приглашаем за покупками!
ТД ULTRA
г. Барнаул, пр-т Ленина, 10
Телефон: +7 3852 65‑82-58, +7 3852 65‑86-19
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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