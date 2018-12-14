Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снегопады, метели и порывистый ветер ожидают в Алтайском крае в предстоящие выходные, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
В субботу, 15 декабря, в отдельных районах будет снег, метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ночные температуры составят -8...-13 градусов, в западных районах до -18 градусов. Днем будет -4...-9 градусов, в западных районах до -14 градусов.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В воскресенье, 16 декабря, также ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -10…-15 градусов, в северных районах до -20 градусов. Днем будет -2...-7 градусов, в северных районах до -12 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
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