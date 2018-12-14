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Водителей и пешеходов в Барнауле призывают быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами", — говорится в обращении городской Госавтоинспекции.
Пешеходов просят в темное время суток использовать световозвращающие элементы на верхней одежде или сумках, а также передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
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