В пятницу утром, 14 декабря, пользователи в Сети обратили внимание на то, что в "карточке" биографии президента Украины в "Яндексе" появилась строка о дате его смерти. Сообщалось, что Петр Порошенко "умер" 11 декабря 2018 года.
При этом не было упоминаний о том, что Порошенко действительно умер, ни в украинских СМИ, ни в других поисковиках.
Радиостанции "Говорит Москва" в "Яндексе" сообщили, что компания является "агрегатором внешней информации" и "данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников".
Данные о "смерти" Порошенко достаточно быстро из "карточки" в поисковике пропали. В Facebook Порошенко сообщается, что в тот день, когда его "похоронили", он находился с визитом в Брюсселе.
Amic.ru получил фициальный комментарий пресс-службы Яндекса:
"Данные для построения карточек объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. В данном случае ошибка произошла из-за изменений на сайте англоязычной Википедии. Как только ошибка была обнаружена, в Поиске обновились данные.
На эту минуту ни в Википедии, ни в карточке ответа нет ничего о датах смерти".
Комментарии