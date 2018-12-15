Фото: altaisport.ru
Спортсменка из Алтайского края Яна Кирпиченко одержала победу на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Об этом пишет "Алтайспорт".
Соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19−20 и 21−23 лет проходят с 11 декабря. Они являются отбором на первенство мира, которое пройдет с 21 по 27 января в финском городе Лахти.
Накануне юниоры и юниорки до 23 лет состязались в индивидуальных гонках на 10 и 15 км свободным стилем. Среди юниорок победу одержала Кирпиченко. Второй с отставанием в три секунды финишировала москвичка Аида Баязитова, а замкнула тройку лидеров Светлана Плотникова из Свердловской области. Ранее Яна финишировала на этих соревнованиях восьмой в спринте классическим стилем. В воскресенье, 16 декабря, у спортсменов пройдет заключительная гонка - масс-старт на 15 км классическим стилем.
Среди спортсменок 19−20 лет в Тюмени выступает еще одна уроженка Алтайского края — воспитанница Алтайского училища олимпийского резерва Татьяна Чалбаева. 11 декабря она выиграла квалификацию в спринтерской гонке классическим стилем. В результате лыжница стала 11-й, что для неё весьма неплохой результат. На дистанции 5 километров свободным ходом 13 декабря она заняла 41 место из 113 участниц, что является для спортсменки серьезным прогрессом, сказано в сообщении.
Как и у Кирпиченко, последнее выступление Чалбаевой в Тюмени — масс-старт на 15 км классическим стилем, однако у спортсменок ее возраста он пройдет в субботу, 15 декабря.
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