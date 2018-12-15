Фото: gazeta-kurkino.info
Жители Алтайского края могут поучаствовать в борьбе за путевку в санаторий "Аврора" в Белокурихе, приняв участие в открытии сезона на лыжно-биатлонном комплексе "АлтайSKIй" в Алтайском районе. Об этом пишет пресс-служба правительства региона, ссылаясь на Алтайтурцентр.
Уточняется, что мероприятие пройдет в воскресенье, 16 декабря. Гостей праздника ждут лотерея, призы и угощения. Путевка в Белокуриху достанется тем, кто преодолеет 25-километровую дистанцию.
Беговая "трасса здоровья" проходит по лесу вдоль реки Сосновка под горой Мухой. Забег свободным ходом начнется в 10:00. Стартовые жетоны лыжников в течение четырех часов будут принимать на полпути к финишу.
Уточняется, что до 14:00 на отметке 12,5 километра участники смогут отдохнуть, выпить чаю со сладостями и опустить жетон в лотерейный бокс. В 15:00 на стартовой поляне пройдет розыгрыш путевки в Белокуриху и иных призов. Также гостей мероприятия будут угощать кашей из полевой кухни и булочками с чаем.
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