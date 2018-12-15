Фото: 22.mchs.gov.ru
Оркестр ГУ МЧС России по Алтайскому краю поучаствовал во всероссийском флешмобе "МЧС дарит музыку!", посвященном Дню спасателя Российской Федерации. В субботу, 15 декабря, музыканты выступили в барнаульском ТРЦ "Арена", сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что горожане встретили артистов тепло и дружно аплодировали после каждой композиции.
Песни исполняли солисты оркестра - Светлана Калужских и Сергей Ведерников, а ведущий мероприятия напоминал собравшимся, какой дате посвящено мероприятие.
"Человек, безразличный к чужому горю, не сможет работать в МЧС. Спасатель и пожарный это не просто профессии. Это — образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который у нас считают просто работой. Результат этой работы — тысячи спасённых жизней", — цитирует пресс-служба его слова.
Сообщается, что музыкальный флешмоб продолжится. Марафон завершится в Москве 27 декабря в День спасателя.
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